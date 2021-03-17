يسرا تصفع إحدى الممثلات في “حرب أهلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تم طرح الفيديو الترويجي الأول لمسلسل “حرب أهلية” الذي تؤدي بطولته الممثلة المصرية يسرا وإلى جانبها السوري باسل خياط.

ومن المقرر أن يعرض “حرب أهلية” خلال الماراثون الرمضاني الدرامي 2021، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ولم يكشف البرومو عن الكثير من تفاصيل العمل، إذ قدم بعض اللقطات الغامضة وبعض الحوارات بين نجوم العمل.

وتظهر يسرا في أحد المشاهد وهي تصفع إحدى الممثلات. وكان باسل خياط قد كشف في تصريحات صحافية، عن أن مسلسل “حرب أهلية”، الذي يجسد بطولته إلى جانب يسرا هو نوع جديد من الأعمال الدرامية التي يقدمها في مصر، مشيراً إلى أنه يسلط الضوء حول حرب أهلية، معبراً عن سعادته للوقوف إلى جانب يسرا، وقال إن هناك تناغماً بينهما في العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل “حرب أهلية” العديد من نجوم الدراما ومنهم يسرا وباسل خياط وجميلة عوض.