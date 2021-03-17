جاريد ليتو يغيّر ملامحه: صلعة وتجاعيد ووزن زائد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتشرت صور يوم الثلثاء في مواقع التواصل الاجتماعي لجاريد ليتو وهو متحوّل إلى الشخصية الجديدة التي سيؤدي دورها في فيلم House of Gucci (دار غوتشي)، حيث يصعب التعرّف إليه بسبب التغيير الكامل لملامحه من طريق المكياج، بحسب ما ورد في موقع “إي نيوز” الأميركي.

ويلعب الممثل (49 عاماً) دور مصمم الأزياء الشهير باولو غوتشي في الفيلم المرتقب، وشوهد مرتدياً شعراً مستعاراً شائباً رمادياً يظهر صلعته، فيما زيّنت وجهه تجاعيد كثيفة، بالإضافة إلى زيادة وزنه بسكل ملحوظ. يرتدي ليتو بذلة بنفسجية مع قميص متناسق.

ويشمل الفيلم الدرامي الجديد إلى جانب ليتو العديد من النجوم من بينهم ليدي غاغا بدور باتريسيا ريجياني وآدم درايفر بدور موريزيو غوتشي وآل باتشينو بدور ألدو غوتشي وجيريمي آيرونز بدور رودولفو غوتشي.

وسيوثّق الفيلم مقتل موريزيو والأحداث التي أعقبت ذلك، من بينها سجن زوجته باتريزيا التي أمرت بقتله.