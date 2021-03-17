شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض Avatar بدور السينما في الصين .. والفيلم يحقق 21 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دورالعرض السينمائي في الصين إعادة عرض فيلم avatar والذي عرض في عام 2009 ، وحقق الفيلم في دور العرض بعد طرحه للمرة الثانية 21 مليون دولار أمريكي.

ودخل فيلم Avatar، مع فيلم Avengers: Endgame، في منافسة حول لقب أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، والذي فاز فيها الفيلم الأول بعد تربع الثانى لفترة قصيرة على القمة، بعد إعادة طرح الفيلم في دور العرض السينمائى.

ووصلت إيرادات فيلم Avatar، حتى الآن لـ 2.798.579.794 مليار دولار، بينما توقفت إيرادات Avengers: Endgame عن حاجز 2.797.501.328، ليصبح الفارق بينهما 7.82 مليون دولار أمريكى.

ويعمل المخرج جيمس اميرون، حالياً بنشاط كبير، على التكملة الجديدة لسلسلة Avatar، حيث حددت شركة ديزنى طرح الجزء الثاني من Avatar في 16 ديسمبر 2022، وطرح الجزء الثالث من Avatar في 20 ديسمبر 2024، بينما تم تحديد الجزء الرابع في 18 ديسمبر 2026 والجزء الخامس في ديسمبر 2028.