شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت النجمة العالمية بيلي إيليش، بلون شعرها الأسود ذات الخصل الخضراء، الذى ظهرت فيه بجميع أغانيها الأخيرة ومشاركتها بالمهرجانات والمسابقات، ليصبح جزءا من شخصيتها في الغناء والأداء على خشبة المسرح.

وفى صدمة جديدة لعشاق النجمة صاحبة الـ 19 عاماً، ظهرت بلون شعر جديد كلياً لتغير ملامحها بشكل كبير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو ظهرت من خلالها بشكل مفاجئ بلون شعر أصفر مائل للذهبي، لتظهر ملامحها الشقراء بلون شعرها الجديد.

وسرعان ما انتشرت صور النجمة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ان استطاعت خطف الأنظار اليها ليعلق عليها متابعوها وجمهورها بالكثير من التعليقات، حيث أشاد الكثيرون بلون شعرها الجديد لتناسبه مع ملامحها الشقراء.



بيلي إيليش بلون شعرها الجديد

وفازت النجمة بيلى إيليش بجائزة جرامي تسجيل العام، وذلك في حفل توزيع جوائز جرامي، وظهرت إيليش وشقيقها فى حفل جرامى، وهما يغنيان نفس الاغنية التى توجت بها على المسرح، لتخطف الانظار فى المسابقة الأشهر فى الموسيقي.