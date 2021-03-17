شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يستعيد ذكرياته مع عالم المصارعة بمباراته الشهيرة مع ستيف أوستن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، من حين لآخر، على استعادة ذكرياته مع عالم المصارعة الحرة، التي كان محترفاً بها قبل أن يتجه إلى التمثيل والدراما، ليسطع نجمه في عالم هوليوود، حيث شارك متابعيه وجمهوره منذ قليل بمقطع فيديو من إحدى مبارياته الشهيرة.

وسرعان ما حظي الفيديو الذى نشره ذا روك، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، على عدد كبير من التعليقات والإعجابات، بعد حديثه عن صديقه المصارع والممثل ستيف أوستين، الذي طالما ما كان العدو اللدود له داخل حلبة المصارعة.

وظهر ذا روك، في الفيديو الذى حصد مئات الالاف من المشاهدات خلال فترة قصيرة، وهو غارق في الدماء وسط المباراة التي انتهت بفوزه على أوستين بالضربة القاضية.



دوين جونسون



ذا روك

وكان قد حرص "ذا روك"، على استعادة ذكريات والده في إحدى مباريات المصارعة الحرة التي كان يخوضها عام 1984، حيث نشر مقطع فيديو من المباراة الرباعية التي شارك فيها والده مع توني أطلس بطل الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك، أمام بعض من اللاعبين الذين وصفهم ذا روك، بأنهم أعمامه، بينما يظهر وهو يبلغ من العمر 12عاماً فقط وقتها.