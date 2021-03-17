شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ساخراً من نفسه بصورة مع دخول فصل الصيف.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتاد الفنان أحمد حلمى على التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر عبر حساباته على وسائل السوشيال ميديا، ومن ذلك أحدث تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، حيث تفاعل بها مع متابعيه بمناسبة اقتراب دخول فصل الصيف بواسطة صور من فيلم إكس لارج الذى قام ببطولته وعرض في وقت سابق قبل سنوات.

أحمد حلمى نشر مجموعة من الصور لشخصيته في الفيلم حينما كان يرتدى ملابسه بصعوبة وكتب : " وأنا بجرب لبس الصيف"، وذك فى إشارة إلى زيادة وزن الكثيرين خلال فترة الشتاء.

وما إن نشر حلمى تلك التغريدة حتى تفاعل معه متابعوه ممن حرصوا على ممازحته بتغريدات مماثلة، بطريقة كوميدية.



احمد حلمى على تويتر

جدير بالذكر أن فيلم "اكس لارج" تم طرحه قبل 10 سنوات وكان يناقش موضوع السمنة الذى تمكن حلمى من التخلص منها فى نهاية الفيلم بعد صعوبة كبيرة، حيث كان يعانى من فرط حبه للأكل.



حلمى فى صورة من فيلم اكس لارج

وشارك أحمد حلمى فى الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، فلعبت دور البطولة النسائية أمام أحمد حلمى الفنانة دنيا سمير غانم، والتى جسدت دور صديقته من أيام الدراسة، والتى اصطدمت حينما عادت من الخارج لتجد شكله تغير بصورة كبيرة بسبب السمنة الذى يعانى منها.