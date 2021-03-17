شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم House Of Gucci فى ورطة بعد الإغلاق بإيطاليا بسبب كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن صناع فيلم House Of Gucci بصدد الدخول في ورطة كبيرة خلال الآونة المقبلة، وذلك بعدما حاولوا الفترة الأخيرة الانتهاء من تصوير أكبر عدد ممكن من مشاهد الفيلم بمدينة ميلان في إيطاليا، إلا أن ظروف فيروس كورونا قد تتسبب في إعاقتهم عن استكمال التصوير.



ليدى جاجا بكواليس الفيلم

وذكر موقع ديلى ميل خلال تقريره حول الفيلم الذى تقوم ببطولته ليدى جاجا أنه بصدد التوقف عن التصوير بسبب قرار الإغلاق فى إيطاليا مع تفشى فيروس كورونا من جديد بصورة كبيرة.

حيث أضاف الموقع إن الفيلم قد يتوقف تصويره، وذلك بعدما قالت صحيفة " المساجيرو" الإيطالية إن رئيس إيطاليا سيرجيو ماتارايلا، وقع بداية الأسبوع الجارى على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا ، بعد أن وافقت عليه حكومة ماريو دراجى، والذى يتضمن إغلاقا جديدا لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وهى لأسباب صحية أو للعمل أو لحالات الطوارئ، وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عبر التعلم عن بعد في هذه المناطق.



ليدى جاجا

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالى 40 مليون إيطالي سيعانون بشكل كبير بهذه الإجراءات الجديدة، التى لجأت إليها الحكومة بعد أن سجلت إيطاليا أكثر من 20 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا ، وتشبع وحدات العناية المركزة بالمرضى.

وبالتالي فإن كافة الأعمال الذى يتم تصويرها في إيطاليا قد يكون مصيرها التوقف، والاصطدام بتأجيل جديد، اعتاد العاملين بصناعة السينما العالمية على مواجهته في الآونة الأخيرة منذ تفشى فيروس كورونا.

وتلعب المغنية والممثلة ليدى جاجا خلال أحداث العمل دور البطولة من خلال شخصية باتريزيا ريجياني ، التي تم توثيق زواجها وطلاقها ومخططها لقتل زوجها السابق ماوريتسيو جوتشي خلال الفيلم.