شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي وشقيقتها ووالدتها ضيوف "واحد من الناس" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء السبت المقبل عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، حيث يستضيف زوجته السيدة سهير ترك و ابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي، في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم، كما تشدو المطربة نهى حافظ بأجمل أغانى عيد الأم .

وتتناول الحلقة طقوس عائلة فريد شوقي في الاحتفال بعيد الأم، وأدق تفاصيل حياة وحش الشاشة العائلية، والحديث عن فريد شوقى الزوج والأب وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة .



برنامج واحد من الناس



برنامج واحد من الناس

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل ضربة معلم، والتي تدور أحداثه حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شىء فى العمل ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقى ورياض الخولى ومحمد نجاتى ومحمد عز وهاجر أحمد ومحسن منصور ومى سليم وسلوى عثمان وياسمين البشبيشي ومحسن منصور وإنعام سالوسة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ومن إنتاج سينرجي.