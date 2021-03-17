شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تحذر من حسابات وهمية تحمل اسمها عبر منصات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الفنانة نرمين الفقى، من حسابات مزيفة تحمل اسمها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث نشرت صورتين عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، للصفحة الرسمية الموثقة الخاصة بها عبر فيس بوك، وصورة أخرى لحسابها الشخصى الذى يحمل اسم "نرمين عبد الرازق".

ونفت الفقى فى رسالتها التحذيرية لجمهورها ومتابعيها علاقتها بتلك الحسابات والصفحات المزيفة التي تحمل اسمها، وكتبت في منشورها "معنديش أي حساب آخر، على الفيس بوك، غير الحسابين دول، الحقيقة في ناس كتير منتحله شخصيتي، وصورى للأسف، كمان بيردوا باسمي".

وعلى جانب آخر، تحل نرمين الفقي، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتحدث نرمين، عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل "لؤلؤ"، وتفاصيل عودتها للدراما بعد غياب لسنوات، كما تتحدث عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، وأسباب تأخر زواجها، فضلا عن علاقتها بوالديها.

وتشهد الحلقة، تقديم بعض المقاطع الغنائية وتكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.