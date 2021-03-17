شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تطرح كليب "أنا لو زعلانة" وتتصدر تريند يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة روبى أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أنا لو زعلانة" من ألبومها الجديد "حتة تانية"، والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إخراج مصطفى عامر، ليكون أول كليبات الألبوم التى تطرح روبى أغانيه تباعاً.

وتقول كلمات أغنية "أنا لو زعلانة":

لا عادي براحتك مين قالك ان أنا متضايقه

من الأول عارفة انك ماشي ومش هبقى أنا ليك

لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة

طول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيك

أنا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته

على قلبي اللي بايدي وجعته

على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مرة معاك

أيوه أنا غلطانه بأمانة

كان لازم تيجي مني من الأول

أنا ليه سبت الوقت يطول

مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك

و ياعم بسيطة يالتوفيق ألف سلامة

الروح في ايدين اللى خالقها وأنا لسه بعيش

وياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما

انا بس الي مكنتش شايفة و كان في تشويش

وطرحت روبي يوم الأربعاء الماضى أول أغانى الألبوم بعنوان "حتة تانية" علي موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية" 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.