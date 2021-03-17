شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تقرر توسيع إمبراطوريتها التجميلية على حساب صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ريهانا اتخاذ خطوة فى توسيع إمبراطورتيها الخاصة بعالم التجميل فبعد أن نجحت ريهانا بالفعل فى تحقيق نجاحات مذهلة بعلامتها التجارية الخاصة بالملابس الداخلية والماكياج والعناية بالبشرة، تتخذ ريهانا خطوة جديدة وذلك فى مجال العناية بالشعر، وقد تصدرالخبرعدد كبيرمن المواقع الشهيرة

أشارت التقارير أن ريهانا تقدمت مؤخرا بطلب علامة تجارية جديدة للشامبو ومستحضرات التجميلية الخاصة بالشعرو صبغات الشعر، وذلك وفقا لوثائق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة .

يذكر أن ريهانا التى بدأت مسيرتها الفنية عام 2003 واستطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى منذ ظهورها على الساحة و تمتلك حاليا قاعدة جماهيرية مذهلة ، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ريهانا و حققت نجاح كبير كل من " STAY " و " WORK " و " diamonds " و " you da one " و غيرهم الكثيرين .