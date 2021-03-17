فن ومشاهير

تعرضت للتهديد وغضبت من شائعة وفاتها.. معلومات عن ريم غزالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر 39 عام.

وأعلنت شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خبر وفاة شقيقتها قائلة: "الله يرحمك برحمته يا ريم يا غزالة الجزائر والله يصبر والديها ويعطيهم القوة".

وهنا نعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة:

_ ولدت في 29 يونيو 1982.

_ والدتها عازفة البيانو مريام غزالي ووالدها سليمان غزالي، وشقيقتها الفنانة الجزائرية سلمى غزالي.

_ شاركت في مسابقة ملكة جمال محلية "لوكس" وحصلت على اللقب عام 2004

_ عام 2005 شاركت في مسابقة الموسم الثالث من برنامج "ستار أكاديمي".

_ تزوجت من المنتج نبيل بن ناصر.

_ لها عدد من الأعمال الفنية منها "بو قرون" ، "واعرة"، وغيرها.

_ صرحت أنها تعرضت للتهديد بسبب مسلسلها "بو قرون" وكانت التهديدات على شكل رسائل على هاتفها من أشخاص بالوسط الفني، وأرجعت الأمر لـ"الغيرة".

_ في مطلع عام 2019 انتشر مقطع فيديو لفتاة في أوضاع مخلة، وتداول البعض المقطع قائلين إنها "ريم"، لتخرج وتنفي هذه الشائعة خاصة مؤكدة أنها تحافظ على تقاليد الأسرة الجزائرية.

_ بدأت رحلتها مع مرض سرطان المخ في 2019 وخضعت نهاية العام لعملية جراحية لاستئصال ورم في المخ بإحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

_ في عام 2020، انتشرت شائعة وفاتها وخرجت تكذبها قائلة: "حسدونا في المرض وقتلونا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

_ ورحلت ريم غزالي عن عالمنا اليوم في إحدى مستشفيات فرنسا بعد صراع مع مرض السرطان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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