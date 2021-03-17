تعرضت للتهديد وغضبت من شائعة وفاتها.. معلومات عن ريم غزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر 39 عام.

وأعلنت شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خبر وفاة شقيقتها قائلة: "الله يرحمك برحمته يا ريم يا غزالة الجزائر والله يصبر والديها ويعطيهم القوة".

وهنا نعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة:

_ ولدت في 29 يونيو 1982.

_ والدتها عازفة البيانو مريام غزالي ووالدها سليمان غزالي، وشقيقتها الفنانة الجزائرية سلمى غزالي.

_ شاركت في مسابقة ملكة جمال محلية "لوكس" وحصلت على اللقب عام 2004

_ عام 2005 شاركت في مسابقة الموسم الثالث من برنامج "ستار أكاديمي".

_ تزوجت من المنتج نبيل بن ناصر.

_ لها عدد من الأعمال الفنية منها "بو قرون" ، "واعرة"، وغيرها.

_ صرحت أنها تعرضت للتهديد بسبب مسلسلها "بو قرون" وكانت التهديدات على شكل رسائل على هاتفها من أشخاص بالوسط الفني، وأرجعت الأمر لـ"الغيرة".

_ في مطلع عام 2019 انتشر مقطع فيديو لفتاة في أوضاع مخلة، وتداول البعض المقطع قائلين إنها "ريم"، لتخرج وتنفي هذه الشائعة خاصة مؤكدة أنها تحافظ على تقاليد الأسرة الجزائرية.

_ بدأت رحلتها مع مرض سرطان المخ في 2019 وخضعت نهاية العام لعملية جراحية لاستئصال ورم في المخ بإحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

_ في عام 2020، انتشرت شائعة وفاتها وخرجت تكذبها قائلة: "حسدونا في المرض وقتلونا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

_ ورحلت ريم غزالي عن عالمنا اليوم في إحدى مستشفيات فرنسا بعد صراع مع مرض السرطان.