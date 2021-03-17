مصطفى قمر يُعلن عن مشروع سينمائي يجمعه مع كريم فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى قمر، عن مشروع سينمائي جديد يجمعه مع الفنان كريم فهمي خلال الفترة المقبلة.

ونشر قمر، صورة تجمعه مع كريم فهمي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كريم فهمي ده حبيبي.. استنوا بقى فيلم بإذن الله مع بعض، وكريم اللي هكتب وأنا هاعمل المزيكا".

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "فارس بلا جواز" الذي يشهد عودته للدراما التليفزيونية بعد غياب 11عاما، ويشارك في البطولة كل من طارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.