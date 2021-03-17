بـ"العمة".. محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "موسى".

وظهر "رمضان" في الصورة بـ"العمة"، وعلق: "موسى، رمضان 2021، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ثقة في الله نجاح".

ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.