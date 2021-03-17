بصورة من"إكس لارج"..أحمد حلمي يمازح جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم أحمد حلمي، على ممازحة جمهوره ومتابعيه، على طريقته الخاصة.

ونشر حلمي، صورة له من فيلمه السينمائي "إكس لارج" عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وأنا بجرب لبس الصيف".

فيلم"إكس لارج" تم طرحه بالسينما عام 2011 ، وهو بطولة أحمد حلمي ودنيا سمير غانم وإبراهيم نصر وخالد سرحان ومن إخراج شريف عرفة.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي من المقرر أن يجمعه مشروع فني مع الكاتب عبد الرحيم كمال، ويجسد خلاله شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

وكان عبد الرحيم كمال قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن العمل مشروع قائم بالفعل.