محمود حجازي ينشر صورة تجمعه بيسرا من كواليس "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود حجازي صورة تجمعه بالفنانة يسرا من كواليس مسلسل "حرب أهلية"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمود حجازي على الصورة: "حرب أهلية، رمضان ٢٠٢١".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا، ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمود حجازي مسلسل "الأخ الكبير"، الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز.