في يوم الأم.. مشاهير يتحدثون عن الإنسانة التي جعلت منهم نجوماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 07:48 مساءً - نسمع العديد من القصص عن المشاهير الذين يأتون من خلفيات صعبة ويكافحون من أجل التشبث بحياتهم الأسرية التي تفلت وتتسرب من بين أيديهم، ولكن هناك بالمقابل الكثير من المشاهير المحظوظين بما يكفي لبناء علاقات قوية مع عائلاتهم وأمهاتهم على وجه الخصوص فهي السقف الآمن الذي يجمع العائلة ويربط أفرادها ببعضهم ويظللهم بالمحبة والألفة والأمان والأهم أن يكون عوناً لهم في الأوقات الصعبة.

ونقدم هنا بعض ما قاله المشاهير عن أمهاتهم وكيف لعبت هؤلاء الأمهات الأدوار المهمة في تشكيل حياتهم.



أنجلينا جولي.. أمي جعلت لي صوتاً



فقدت أنجلينا جولي والدتها مارشلين برتراند، في عام 2007 بعد معركة خاسرة مع سرطان المبيض، وتحدثت هذه النجمة كثيرًا عن علاقتها الوثيقة بها وقالت في إحدى اللقاءات الصحفية:

"كانت أماً غير عادية فهي نزيهة للغاية وواحدة من هؤلاء الأشخاص الطيبين جدًا الذين أحبوا فعل كل شيء للآخرين. لا يمكنني أبدًا أن أكون أمًا أو شخصًا جيدًا مثلها ... لقد جعلتني أشعر بأنني أمتلك صوتًا، وبأنها ستبقى تحبني بغض النظر عما سيحدث.".





جاستن تمبرليك.. نحن أفضل صديقين

جاستن تمبرليك ووالدته لين هارليس- الصورة من إنستقرام



للنجم جاستن تمبرليك كثير من الأشياء الرائعة التي يقولها عن والدته لين هارليس ومنها ما قاله لصحيفة Daily Mail ( ديلي ميل):



"نحن أفضل صديقين، وأمي امرأة مميزة جدًا وكانت خير داعم لي، ولها الفضل في تكوين شخصيتي وجعلي أحترم النساء كثيراً، ولا أعتقد بأني سوف أقابل شخصاً رائعا مثل أمي طوال حياتي".

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ليوناردو ديكابريو.. أمي حققت لي أحلامي

ليوناردو ديكابريو-الصورة من إنستقرام



غالبًا ما ترافق والدة ليوناردو ديكابريو ابنها في عروض أفلامه السينمائية ومهرجانات توزيع الجوائز، وقال عنها وهو يستلم جائزة Golden Globe ( غولدن غلوبيل) عن فيلم The Wolf of Wall Street : "لم أكن لأنجز أي من هذا لولا أمي، لقد دعمت هذا الطفل الصغير الذي قال يوماً "أريد أن أكون ممثلًا" وهو ما يزال في سن الثانية عشرة. وكان أمراً لا يستحق التوقف يومها، ولكنها قادتني إلى طريقي وجعلتني أمرّ بكل الاختبارات ولولاها ما كنت قادراً على أن أفعل ما فعلته ".



بيونسيه.. أمي هي كل ما أريد أن أكون

بيونسيه- الصورة من إنستقرام



والدة بيونسيه هي فنانة أيضاً وقد صممت ثياب فريق Destiny Child الذي كانت ابنتها واحدة من أعضائه. وهي قريبة جداً منها ولم تتخلف عن حضور أكبر اللحظات في حياة ابنتها. وقد تحدثت بيونسيه عن أمها في إحدى اللقاءات التلفزيونية قائلة: " أمي هي واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين تشعر بالفخر لمقابلتهم. وبغضّ النظر عن هويتك وشخصيتك وتوجهاتك فإنك ستقع في حبها لأنها امرأة ملهمة، وقوية ، ومرحة ومبدعة ، وموهوبة ... إنها كل ما أريد أن أكون".

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سلمى حايك..علمتني أمي أن أغني

سلمى حايك-الصورة من إنستقرام



كانت لدى سلمى حايك قصة حلوة عن أمها تحب أن تتشارك بها مع الآخرين حيث تقول: " أحب أمي لأنها تحب الغناء، ولديها أجمل صوت سمعته في حياتي. إنها تغني طوال الوقت بصوتها الملائكي... وقد علمتني أن أغني كلما شعرت برغبة بذلك بغضّ النظر عما يعتقده الآخرون بصوتي وما أعتقده أنا أيضاً.. كانت تشعر بالحرية وهي تغني.. وأنا أحب أمي لأنها شجاعة ولها دور مهماً جداً في حياتي ".





شاروخان.. حزين لأن أمي لا تشاهد نجاحاتي

شاروخان - الصورة من إنستقرام



يقول النجم الهندي شاروخان والذي يطلق عليه لقب (ملك بوليوود) واصفاً أمه:" امي كانت تقول إنني سأصبح ممثلاً.. وأني أشبه " ديليب كومار ". وكانت الناس تضحك من أحلامها وتقول لها" ابنك لن يكون لا كومار ولا ديليب"، لكن ما يحزنني أن أمي لم تشاهد مسلسلاتي التلفزيونية ولا افلامي لأنها قد رحلت قبل أن أنجح وأصبح مشهوراً... لقد فعلت اشياء كثيرة ولكن امي لم تشاهدها.. لقد أصبحت نجماً كبيراً وكنت اتمنى من كل قلبي أن تكون امي معي وتشاهدني.. ولكني متأكد أنها في مكان ما تنظر إلى الآن ".

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تايلور سويفت.. أمي هي ملجأي الوحيد

تايلور سويفت-الصورة من إنستقرام





في عام 2011 كتبت النجمة الأميركية تايلور سويفت أغنية The Best Day"" لتكون مفاجأة وهدية لأمها وكانت الأغنية تدور حول الأوقات التي كانت والدتها فيها أفضل صديق لها عندما لم يكن لديها أي شخص تلجأ إليه، وهي تتحدث عن أمها قائلة:" كنت أصحب أمي في مغامراتها وكانت تقود السيارة ونذهب معاً إلى مدن لم نرها من قبل، وتلك المغامرات وتلك الأيام كانت ملجأي الذي أهرب إليه من مشاكلي، وإن كنت أرى أن على الانسان أن يواجه مشاكله ولا يهرب منها ولكن عندما تكون في الثالثة عشر من العمر ولا يتحدث أصدقاؤك معك ويبتعدون عنك عندما تحاول الجلوس معهم على طاولة واحدة، ثم تأتي أمك لتمنحك فرصة الهروب من هذه المشاكل فإن هذا الأمر جيد بالتأكيد .. كانت أمي هي ملاذي وطريقي للهروب من مشاكلي".

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