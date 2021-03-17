بطل هاري بوتر ينفق ثروته على عشاء الأصدقاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرت 5 أعوام على ذكرى رحيل الممثل الإنجليزي آلان ريكمان، الذي توفى عام 2016 بعد صراع مرير مع سرطان البنكرياس.

آلان ريكمان هو ممثل مخضرم فاز بجائزة توني المسرحية، ويمتلك مسيرة فنية ناجحة في أفلام شهيرة منها سلسلة أفلام هاري بوتر وداي هارد، وفيلم الرومانسية Love Actually (الحب الحقيقي).

وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، استعاد المعجبون مع ذكرى رحيل الممثل، رثاء زميلته الممثلة البريطانية كيت وينسليت، التي شاركته العمل في فيلم Sense and Sensibility (عقل وعاطفة).

وقالت "وينسليت" في الرثاء: "كان ريكمان دومًا طيب القلب، لو كانت هناك كلمة واحدة يمكن أن تصفه سوف تكون الطيبة".





واستشهدت بقصة صديقة أخرى عن الممثل، وكيف كان الأخير يدفع دائمًا فاتورة عشاء أصدقائه دون أن ينتظر دعوة شخص أو مبادرة المدعوين للدفع مقبل طعامهم.

وتابعت: "كان يدفع مقابل العشاء من ثروته التي جناها في سلسلة هاري بوتر، واعتاد على ذلك".

ولعب ألان ريكمان دور بروفيسور سيفروس سنيب من سلسلة هاري بوتر، وأثار رحيله حزن زملائه في السلسلة.





ونعى بطل سلسلة هاري بوتر، دانيال رديكليف، زميله آلان ريكمان بعد رحيله، في بيان قال فيه: "آلان هو واحد من أوفى وأكثر الأشخاص دعمًا الذين قابلتهم في حياتي، كان يأتي إلى كل أعمالي المسرحية التي قدمتها بعد هاري بوتر ويجلس في الصف الأول، رغم أنه لم يكن مضطرًا لذلك".

وذكرت الصحيفة أن مذكرات ألان ريكمان الـ 27 سوف يتم نشرها في كتاب يصدر عام 2022.



