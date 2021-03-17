وسط تنديد واحتجاج.. برلمان أردوغان يسقط عضوية نائب معارض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسقط البرلمان التركي، الأربعاء، عضوية النائب المعارض، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، ورفعت الحصانة عنه.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، وتابعته ”الخليج 365” رفعت الحصانة عن جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم"الدعاية لتنظيم إرهابي".



وفي تعليق منه على القرار اعتبر جرجرلي أوغلو، أنه “قرار غير دستوري”.، مؤكدًا أنه "لن يعترف به".

وتابع أن"القرار كان مليئا بالمخالفات من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي، أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري".





وأردف قائلا "لن أترك البرلمان. جئت بتصويت 90 ألف شخص. لقد جئت إلى هنا من خلال الأصوات الانتخابية… لن نحني رؤوسنا”.

وأكد جرجرلي أوغلو أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أنه "صفع الحكومة على وجهها من خلال فضح جرائم التفتيش العاري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيره".





في 19 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي صدر بحقه عام 2018.

وكان عمر فاروق جرجرلي أوغلو أكد أن لشرطة التركية حاولت اعتقاله من البرلمان بالتهم التقليدية المتعلقة بالإرهاب، والتي يستغلها نظام الرئيس رجب أردوغان لإسكات غير المرغوبين فيهم.

وبعد رفع الحصانة عن البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من المتوقع أن تسارع الشرطة لإلقاء القبض على عمر فاروق جرجرلي.

احتجاج داخل البرلمان

وعلى إثر القرار احتج نواب البرلمان، ضد قرار برلمان أردوغان بإسقاط عضوية النائب المعارض.

وخلال الاحتجاج رفع النواب المعراضين صور جرجرلي أوغلو، منددين بقرار إسقاط العضوية عنه، مؤكدين أنه قرار غير دستوري.

وعقب قراءة قرار إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو في البرلمان، غادر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قاعة البرلمان.

ووصف نواب حزب الشعوب الديمقراطي، حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بـ”الانقلابيين”.