شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده.. اعرف حكاية دفع أحمد فهمى غرامة 400 دولار بأحد فنادق أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان أحمد فهمى، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 17 مارس 1980، ولد في القاهرة بدأ حياته كعازف للكمان ثم شارك في تأسيس فريق (واما) الغنائي مع رفاقه نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، وأصدر معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان)، وشارك في أول فيلم له (خليج نعمة) عام 2007، وقدم عدد من الأفلام منها بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل" ، والمسلسلات "خطوط حمراء، سرعلني، الداعية، لأعلى سعر".

وكشف الفنان أحمد فهمى، أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة ON، فى الجزء الثانى من الحلقة، عن موقف تعرض له في أمريكا ودفع غرامة بسبب التدخين.

وقال الفنان أحمد فهمى: "كنت في أمريكا ووقتها كنت بدخن وممنوع التدخين في الفندق اللى نازل فيه، وكنت بشرب السيجارة في البلكونة وآخر يوم عرفت إن عليا غرامة 400 دولار بسبب التدخين".

وفرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: يا ليل في 2003، ويا غالي عليا في 2005، ورايحة جاية في 2010، وكان يا ما كان 2015، وآخرها ألبوم "الصيف ابتدا"، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.