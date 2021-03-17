شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تحتفل بنجاح كليبها الجديد "آه يا طير" على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مى فاروق بنجاح أغنيتها الأخيرة "آه يا طير" مع تليفزيون ”الخليج 365”، حيث أجرت لقاءً مع المذيعة منة يحيى، تحدثت فيه عن كواليس الأغنية وعلاقتها بمخرجة الكليب بتول عرفة كما تطرقت للعديد من الأمور الفنية والشخصية وحفلاتها بالأوبرا خلال اللقاء المقررعرضه خلال الساعات المقبلة

وكانت مى فاروق قد طرحت أحدث أغانيها بعنوان " آه يا طير"، بطريقة الفيديو كليب، من إخراج بتول عرفة، والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

ومن خلال الأغنية نجحت المخرجة بتول عرفة فى إعادة إكتشاف مطربة الأوبرا مى فاروق، فى كليب يظهر طاقات جديدة منها من حيث الأداء التمثيلى والتفاعل بالأداء مع كلمات الأغنية، حيث جعلت المخرجة بتول عرفة الكليب وكأنه لوحة ساحرة، خاصة وأن مى فاروق واحدة من أبرز وأهم مطربات الأوبرا على مدار السنوات الطويلة الماضية، ولم تظهر للجمهور عبر الفضائيات سوى نادرا، رغم تمتعها بصوت جبلى له بريق خاص.

وصورت المخرجة الكليب داخل أحد أفضل المناطق الطبيعية بلبنان، حيث أرادت مخرجة الكليب بتول عرفة أن تقدم صورة إبداعية بالكليب تتماشى مع كلمات الأغنية، وهى أن حبها لا يتلوث مثل هذه الطبيعة الساحرة.

يذكر أن المخرجة بتول عرفة أحدثت ضجة كبرى وحققت نجاح كبير مؤخرا بعد فكرتها الاستثنائية من خلال كليبى "شكرا" للنجمة كارول سماحة، و"بقالى كتير"، للنجم الكبير هانى شاكر.