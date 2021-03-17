شكرا لقرائتكم خبر عن النجم DaBaby طلب من جوجو سيوا مشاركته الغناء فى حفل الجرامى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف النجم العالمى دابابى " DaBaby " أنه دعى النجمة جوجو سيوا ليكى تشاركه فى تقديم الاستعراض الغنائى الراقص بفقرات حفل توزيع الجرامى الذى أقيم منذ عدة أيام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بحضورعدد كبير من أهم وأشهرنجوم الغناء فى العالم .

وقد أشار دابابى خلال حديثه لـ " ET " قائلا : "نحن 1000٪ معجبين بجوجو سيوا .. نحن نحبها ، لقد تواصلنا معها لطرح فكرة مشاركتها معى فى استعرض بحفل الجرامى لكننى علمت أنها تمتلك جدول مزدحم حيث تعمل حاليا على مشروع خاص بها ".

يذكر أن النجم العالمى دابابى " DaBaby" البالغ من العمر ( 29 عاما ) أبهر العالم مؤخرا بتقديمه أغنية " Rockstar " بحفل توزيع جوائز الجرامى حيث حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .



دابابي علي السجادة الحمراء

واستطاع النجم الشهير دابابى أن يخطف الاذهان منذ اللحظات الأولى لظهوره على الـ REDCARPET وذلك يرجع لإطلالته التى اعتبرها الكثيرين إطلاله جريئة للغاية كونها اعتمدت على ارتدائه سترة تداخل فيها الألوان وهو ما يخطف الأنظار عادة على السجادة الحمراء .