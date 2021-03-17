شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تنفى إصابتها بكورونا: "عندى دور برد تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أمينة لـ الخليج 365" أن الوعكة الصحية التي ألمت بها منذ أيام ما هي الا "دور برد ثقيل "، نافية إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية وقالت: أى شخص يصاب بالبرد يقال أنه كورونا، بالفعل هناك أعراض لأدوار البرد التقيلة تتشابه مع أعراض الفيروس اللعين، وأكدت أمينة أنها في تحسن وسوف تعود لاستئناف حياتها الطبيعية وتسجيل أغانيها الجديدة خلال الأيام المقبلة.

الفنانة أمينة قد طرحت مؤخراً أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة، وتقول كلمات الأغنية زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل..عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والبركة فعلا فيكم .. الفاتحة بقي على روحكم..بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية..وسدوا قصادى انا راضي .. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وانتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم.

كما طرحت أمينة أيضاً مطلع العام الجارى أغنية "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.