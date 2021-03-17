رؤية النبي ﷺ والاتجاه للصوفية.. 12 معلومة عن حنان شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة حنان شوقي، بعيد ميلادها الـ54، إذ أنها من مواليد يوم 16 مارس 1967.

"الخليج 365" في السطور التالية يستعرض أبرز المعلومات عن حنان شوقي:

- اسمها الحقيقي سيدة أمين، ولدت عام 1967 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت إلى شبرا بمحافظة القاهرة.

- بدأت حياتها الفنية منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وشاركت في برنامج "أبلة فضيلة".

- عام 1990 تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية، وحاورت الفنان الراحل فريد شوقي وهي في عمر 10 سنوات.

- بدأت حياتها الفنية خلال مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية"، وتوالت أعمالها، فشاركت في "ناس في كفر عسكر"، و"البخيل وأنا" وغيرها.

- أما سينمائيًا، فقدمت عدة أفلام، منها "الإرهابي" و"يا تحب يا تقب"، و"دماء على الأسفلت" وغيرها.

- في عام 2013 تعرضت حنان شوقي لهبوط حاد في الدورة الدموية، ونُقلت إلى المستشفى حتى تعافت وتحسنت حالتها الصحية.

- في عام 2015، تصدر اسم حنان شوقي قوائم الأكثر بحثا، عقب زيارتها مقابر قوات "الحشد الشعبي" الشيعي في العراق برفقة الفنان أحمد ماهر.

- وقالت في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" (أبريل 2015)، إنها تلقت دعوة من وفاء الحكيم لدعم الجيش العراقي ضد الإرهاب: "أنا ربنا خلقني معرفش أجزأ المسلم، أنا ربنا خلقني عشان أحب التراب اللي بيمشي عليه النبي ﷺ".

- تحدثت في برنامج "خط الحياة" عن انضمامها لـ"الخليلية" إحدى الطرق الصوفية، وبررت أن ذلك يعود إلى رؤية: "شفت رؤيا لسيدنا النبي ﷺ في رمضان وكانت بالنسبالي ليلة القدر.. وشفتها ظاهرة مش منام".

- قالت إن هناك أشخاصًا يتساءلون عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، وردت: "أنا بين أيادي المولى عز وجل يفعل بي كما يشاء، لو عاوزني أبقى محجبة ما بين رمشة عين وانتباهتها هتلاقيني محجبة".

- تزوجت حنان شوقي من هشام الشلقاني، وذلك عقب فيلم "الإرهابي"، لكنهما سرعان ما انفصلا وقالت عن ذلك: "مفيش نصيب".

- آخر أعمال حنان شوقي مسلسل "الأب الروحي 2"، حيث قدّمت دور "خديجة" عام 2018.