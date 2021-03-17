فن ومشاهير

رؤية النبي ﷺ والاتجاه للصوفية.. 12 معلومة عن حنان شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة حنان شوقي، بعيد ميلادها الـ54، إذ أنها من مواليد يوم 16 مارس 1967.

"الخليج 365" في السطور التالية يستعرض أبرز المعلومات عن حنان شوقي:

- اسمها الحقيقي سيدة أمين، ولدت عام 1967 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت إلى شبرا بمحافظة القاهرة.

- بدأت حياتها الفنية منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وشاركت في برنامج "أبلة فضيلة".

- عام 1990 تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية، وحاورت الفنان الراحل فريد شوقي وهي في عمر 10 سنوات.

- بدأت حياتها الفنية خلال مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية"، وتوالت أعمالها، فشاركت في "ناس في كفر عسكر"، و"البخيل وأنا" وغيرها.

- أما سينمائيًا، فقدمت عدة أفلام، منها "الإرهابي" و"يا تحب يا تقب"، و"دماء على الأسفلت" وغيرها.

- في عام 2013 تعرضت حنان شوقي لهبوط حاد في الدورة الدموية، ونُقلت إلى المستشفى حتى تعافت وتحسنت حالتها الصحية.

- في عام 2015، تصدر اسم حنان شوقي قوائم الأكثر بحثا، عقب زيارتها مقابر قوات "الحشد الشعبي" الشيعي في العراق برفقة الفنان أحمد ماهر.

- وقالت في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" (أبريل 2015)، إنها تلقت دعوة من وفاء الحكيم لدعم الجيش العراقي ضد الإرهاب: "أنا ربنا خلقني معرفش أجزأ المسلم، أنا ربنا خلقني عشان أحب التراب اللي بيمشي عليه النبي ﷺ".

- تحدثت في برنامج "خط الحياة" عن انضمامها لـ"الخليلية" إحدى الطرق الصوفية، وبررت أن ذلك يعود إلى رؤية: "شفت رؤيا لسيدنا النبي ﷺ في رمضان وكانت بالنسبالي ليلة القدر.. وشفتها ظاهرة مش منام".

- قالت إن هناك أشخاصًا يتساءلون عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، وردت: "أنا بين أيادي المولى عز وجل يفعل بي كما يشاء، لو عاوزني أبقى محجبة ما بين رمشة عين وانتباهتها هتلاقيني محجبة".

- تزوجت حنان شوقي من هشام الشلقاني، وذلك عقب فيلم "الإرهابي"، لكنهما سرعان ما انفصلا وقالت عن ذلك: "مفيش نصيب".

- آخر أعمال حنان شوقي مسلسل "الأب الروحي 2"، حيث قدّمت دور "خديجة" عام 2018.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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