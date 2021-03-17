طرح برومو مسلسل "بنت السلطان" لـ روجينا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت قناة "النهار" برومو مسلسل "بنت السلطان"، بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشرت روجينا برومو مسلسلها "بنت السلطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققه، ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي، شكرا يارب، شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذه اللحظة".

أضافت: "شكرا أيمن سلامة، شكرا أحمد شفيق رفقاء الرحلة، شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف زكي، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.