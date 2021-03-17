7 محطات فارقة في حياة دينا الشربيني.. تهديد والدتها ودخول السجن وعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يوافق اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، عيد ميلاد النجمة دينا الشربيني الـ36، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم من العام 1985.

دينا الشربيني بدأت مشوارها كمقدمة لبرنامج "شبابيك" على قناة "دريم" في عام 2006، ثم برنامج "عز الشباب" على "روتانا" في عام 2011، وفي نفس العام انطلقت رحلتها الفنية من خلال مسلسل "المواطن إكس"، أما أول أعمالها في السينما كان فيلم "الحفلة" في عام 2013، وفي غضون سنوات قليلة صارت "دينا" إحدى أهم نجمات السينما والدراما في مصر.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية عدة محطات فارقة في حياة دينا الشربيني:-

أحلام الطفولة

وعن أحلامها في طفولتها قالت دينا الشربيني، خلال حوارا لها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ببرنامج "شيري ستوديو" عبر فضائية DMC (فبراير 2017): "كان نفسي أبقى ممثلة وبس، مكنش عندي أي أحلام تانية، وكنت بقف قدام المراية أمثل".

مذيعة فاشلة

قالت خلال الحوار نفسه إنها رغم عملها كمقدمة برامج لسنوات، إلا أنها ترى أنها كانت "مذيعة فاشلة"، مضيفة: "من أول ما بقيت مذيعة وأنا شوفت نفسي فاشلة جدا، ولحد الآن يعني شايفة كده، كنت بطلع هبلة كده".

خيانة خطيبها مع صديقتها

كشفت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل" عبر فضائية "الحياة" (مايو 2017)، تعرضها للخيانة من خطيبها السابق مع صديقتها.

وقالت دينا: "من أكتر المواقف اللي وجعتني في حياتي، لأن الخيانة كانت بين خطيبي وصديقتي، في الأول مكنتش مصدقة لحد ما اتأكدت، سمعت في الأول ومصدقتش وبعدين روحت مكان وشوفتهم مع بعض".

وعن رد فعلها بعد اكتشاف الخيانة؛ قالت: "أول ما شوفتهم روحت البيت، معملتش أي حاجة، اتكلمت بعدين، مقدرتش أواجه حتى، اتضايقت منها أكتر منه بكتير، أنا ممكن أتوقع من أي راجل أنه يعمل كده، لكن مكنتش متوقعة أبدا أن صاحبتي اللي عايشة معايا وقريبة مني أوي أنها تعمل كده، ده اللي وجعني، هي وجعتني أكتر منه رغم أنه خطيبي".

تهديد والدتها وأشقائها

"دينا" كشفت خلال حوارها مع شيرين، أن والدتها وأشقائها هددوها بترك المنزل حال دخولها مجال التمثيل، مضيفة: "كلهم كانوا رافضين الوحيد اللي كان في صفي بابا، هو حبيبي جدا".

أضافت: "لما بقيت ممثلة ماما بقت بتجيب صحابها وتتفرج عليّا وتتبسط أوي، في الأول لأ لأ وبعد كده الدنيا تتحول تماما، تكلم صاحبتها وتقولها شوفت دينا عملت إيه وبتاع كل يوم".

دخول السجن

وفي فبراير 2014؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة دينا الشربيني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الكوكايين.

وتحدثت خلال حوارها ببرنامج "فحص شامل" عن فترة دخولها السجن؛ قائلة: "ريهام عبد الغفور مكنتش صاحبتي قبل المشكلة، وبعدها بقينا صحاب جدا، والحمد لله من الناس اللي حواليا موقفش جنبي، الناس اللي خذلتني قليلين جدا، ربنا بيحبني وأنا متأكدة في عدله وعارفة إن حقي هيرجعلي".

أضافت: "الموقف خلاني كويسة وأقوى، وكل حاجة بتحصل لسبب، وأنا عندي قناعة إن ربنا مبيضعيش حلم حد، اللي اتظلم ربنا هيجيبله حقه لحد عنده، وأنا اتظلمت جدا، ولم اعترف إطلاقا كما تردد، وأنا مش هتكلم في الموضوع ده وهكشف كل التفاصيل غير لما يجي الوقت المناسب".

عمرو دياب

جمعت علاقة حب بين الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني منذ ديسمبر 2016، واستمرت نحو 4 سنوات كاملة حتى انتهت علاقتهما التي لم تعلن طبيعتها؛ بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما، في نوفمبر الماضي، حسبما أعلن الإعلامي تامر أمين والإعلامية بسمة وهبة وغيرهما.

في لقاء لها مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم"؛ أكدت دينا الشربيني، إن عمرو دياب كان سببا في تغيير حياتها، مضيفة: "غيّرني تماما وخلاني أحسن بكتير في كل حاجة".

النجومية

وتعيش دينا الشربيني منذ سنوات نجومية بعد تحقيق عدة أعمال لها نجاحا كبيرا، ومنها مسلسلات: "مليكة، لعبة النسيان، زي الشمس"، وفيلمي "جواب اعتقال" و"بني آدم" وغيرها من الأعمال.

ومن جانب آخر؛ تستعد الفنانة دينا الشربيني لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل "قصر النيل" مع للنجوم ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، عمر السعيد، ومريم الخشت، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

كما تنتظر طرح فيلمها الجديد "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر في دور العرض السينمائي، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج السبكي فور سينما.