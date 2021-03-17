فن ومشاهير

محمد سامي يكشف عن صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

الصورة التقطها الفنان أمير كرارة على طريقة "السيلفي"، بصحبة النجوم: مي عمر وأحمد داش وأحمد مالك.

وعلق محمد سامي على الصورة قائلا: "نسل الأغراب، قريبًا".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".

MO Nasa

MO Nasa

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