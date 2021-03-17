محمد سامي يكشف عن صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

الصورة التقطها الفنان أمير كرارة على طريقة "السيلفي"، بصحبة النجوم: مي عمر وأحمد داش وأحمد مالك.

وعلق محمد سامي على الصورة قائلا: "نسل الأغراب، قريبًا".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".