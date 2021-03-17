ريم غزالي تفارق الحياة.. نهاية معركة مؤلمة مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كسب السرطان اللعين الجولة هذه المرّة. خبر حزين، هو رحيل الفنانة ريم غزالي، المقاتلة حتى النفس الأخير ضدّ هذا الخبيث وأوجاعه.

إذاً، رحلت الفنانة اليوم عن عمر ناهز 39 عاماً، وأعلنت شقيقتها سلمى غزالي الخبر المؤلم، عبر مقطع فيديو في حسابها الرسمي على “انستغرام”، فرثتها وهي تبكي بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا غزالة الجزائر. ما فارقتني الابتسامة، لأني أعرف أنّ الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن”.

وتابعت: “ادعوا لها بالرحمة وبكل الأشياء الطيبة والحلوة، الله يصبر ماما وبابا ويعطيهم القوة، الحمد لله يارب على رحمتك، الله أكبر وأشهد أنّ لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، رحمك الله يا غزالة، اشتقت لك”.

ووافت المنية ريم غزالي في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، حيث انتقلت للعلاج منذ عامين من مرض السرطان الذي أوّدى بحياتها.

وكانت غزالي استأصلت في عام 2019 ورماً بالدماغ، في عملية جراحية دقيقة في الرأس، قبل أن يشتد عليها المرض أخيراً. وشاركت الراحلة في مسابقة ملكة جمال لوكس في عام 2004 بالجزائر حيث حقّقت اللقب. وفي عام 2005 شاركت في الموسم الثالث من برنامج “ستار أكاديمي” قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.