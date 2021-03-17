وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في باريس، بعد معاناتها من المرض، حسبما أعلنته شقيقتها، الأربعاء.

وقالت الفنانة سلمى غزالي، في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "أنستقرام": "منذ دقائق قليلة، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

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وأضافت: "ما فارقتني الابتسامة لأنه أعرف أن الله أرحم وأكرم واختار لك الأحسن، ادعوا لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

وأعلنت ريم غزالي، في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس، حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.