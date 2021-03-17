وفاء عامر لـ"الخليج 365": المنافسة قوية بين مسلسلات رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر أن الدراما المصرية تسترد عافيتها، وأن رمضان المقبل سيشهد منافسة قوية، بسبب حجم الأعمال وتنوع محتواها.

وقالت وفاء عامر لـ"الخليج 365": "أشعر بسعادة لأن ماراثون رمضان الدرامي اقترب، وأتوقع أن المشاهد العربي سيجد في الأعمال التي تم إنتاجها في 2021 كل ما يتمناها، فالشواهد تؤكد أن هناك أعمالاً رومانسية، وأخرى تناقش قضايا اجتماعية، بالإضافة لأعمال وطنية تم رصد ميزانيات ضخمة من أجل تنفيذها بشكل جيد".

وعن وجودها في دراما رمضان قالت وفاء عامر: "أشارك كضيفة شرف في مسلسل لحم غزال، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة".

وحول التصوير في ظل جائحة كورونا قالت: "تحرص الشركة المنتجة للمسلسل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، حفاظا على كل الفنانين والعاملين، وتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا، وأتمنى من كل قلبي أن تزول هذه الغمة وتعود الحياة كما كانت من قبل".