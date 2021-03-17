شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري تريند جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة عبير صبري، تريند جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها، ونشر صور لها من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" فى عيد ميلادى بتمني من ربنا يكرمني بالصحة والسعادة والنجاح ويديم عليه جوزي واهلي ويخليهم ليه ومحبه الناس ".

عبير صبري تشارك جمهورها كواليس مسلسل موسي

واعتادت الفنانة عبير صبري على نشر صورها وأنشطتها الحياتية مع جمهورها، كما تشارك بين الحين والآخر صورا وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان

عبير صبري..عمليات التجميل من أدوات المجال الفني

قالت الفنانة عبير صبرى، فى تصريحات سابقة لها أنها ليست ضد عمليات التجميل، كونها أحد أدوات عملها في المجال الفني، ولكنها لم تجرى أي منها حتى الآن، وتابعت :"أنا بحب تفاصيل شكلى، لكن لما أوصل لمرحلة أنى أشد وشى هعمل كدا، أول ما هكبر للمرحلة دى أكيد هعملها".

عبير صبري..السلام الداخلي للانسان ينعكس علي مظهره

قالت الفنانة عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن السلام الداخلى للإنسان هو الذى ينعكس على مظهره الخارجي، من ابتسامة وجمال، وتابعت:"أكيد هبقى عاوزة آآخر مرحلة الكبر شوية..طالما ربنا مدينا إمكانيات أننا نفضل حلوين وصغيرين".