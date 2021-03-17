شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد لـ الخليج 365: الحمد لله سلبى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم القدير توفيق عبد الحميد " لليوم السابع " عن تعافيه من فيروس كورونا وقال: الحمد لله المسحة الأخيرة جاءت سلبية، واتوجه بالشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحتى واشكرهذه الوعكة التي أظهرت محبه الجميع لى".

وكان الفنان الكبير أصيب بفيروس كورونا، وأكد في تصريحات سابقة لليوم السابع أنه محظوظ لأن شقيقاته الثلاثة طبيبات وزوج شقيقته وابنها، وأن الأمر تحت السيطرة، مؤكداً أنه فى دخل في حالة عزل وأنه فى الطبيعى لا يخرج من بيته إلا فى أضيق الحدود بعد إصابته بالغضروف منذ فترة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان التى قدمها عام 2010 مسلسل "سى عمر وليلى أفندى"، أما فترة التوهج الفنى بدأت منذ عام 2001 فخطف الأنظار ببريقه بسبب نظراته ودموعه وانفعالات وجهه وأدائه الصادق فى أدواره التى برع فيها، منها عزيز المصرى فى "حديث الصباح والمساء"، وكمال أبو العزم فى "حضرة المتهم أبى"، ولم يقدم أعمالًا أخرى بعد 2010.

فى حوار سابق له لـ"الخليج 365" فسر توفيق عبد الحميد سبب غيابه قائلا: أنا راجل مزاجاتى فن، أسعى للاستمتاع بالتمثيل، ولست مظلوما وتوقفت برغبتى" وأضاف: "مفيش حد موقفنى ولا معطلنى، أنا اللى اخترت، لأنى أريد دورا جديدا أعيش معه فى حالة دهشة وقلق"، وتحدث عن الأدوار التى رفضها قال: "بعضها لم أجد نفسى فيها وبعضها أدركت أنها لن تكون كما أريد".