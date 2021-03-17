شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو بالكمامة أثناء التقاط صور تذكارية مع معجبيه فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محبى النجم آل باتشينو على التقاط الصور التذكارية بصحبته أثناء تواجده في إيطاليا من أجل استكمال تصوير أحدث أفلامه House Of Gucci، والذى يشارك فيه مع الممثلة والمغنية ليدى جاجا، حيث ذكر موقع الديلى ميل البريطانى خلال تقريره، أن النجم الشهير لم يخذل طلبات معجبيه ممن حرصوا على التقاط الصور معه، وظل مرتدياً الكمامة من أجل الوقاية من فيروس كورونا خلال التقاط تلك الصور.



ال باتشينو فى صور مع أحد معجبيه



ال باتشينو مع المعجبين

وتأتى هذه الصور بعد آخر ظهور للنجم آل باتشينو، نهاية الشهر الماضى، حين رصدته أعين مصورى الباباراتزى بعيداً عن العمل، وذلك أثناء تواجده داخل مطعم شهير داخل بيفرلى هيلز فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يرتدى طاقم أسود بالكامل.



ال باتشينو



آل باتشينو فى إيطاليا

جدير بالذكر أن آخر أفلام آل باتشينو هو مشاركته فى فيلم The Irishman، حيث نافس الممثل المخضرم آل باتشينو على جائزة أفضل ممثل مساعد، فى أكثر من مهرجان، عن دوره بتلك الملحمة الفنية، إلا أنه خسر الجائرة لصالح براد بيت.

كذلك نافس المخرج مارتن سكورسيزى على جائزة أفضل مخرج لنفس الفيلم، وأيضًا نافس الفيلم على جائزة أفضل تصوير سينمائى وأفضل أزياء وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية.

كما شهد العام الماضى بطولة آل باتشينو لمسلسل Hunters حيث تم عرضه قبل عام، وتحديدًا فى يوم 21 فبراير من العام الماضى 2020، وتكون من 10 حلقات.