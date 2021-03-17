شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية لمحمد منير بعد غنائه يابنت السلطان: "حاجة فى منتهي البهجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نجم الطرب الشعبى أحمد عدوية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو للكينج محمد منير وهو يغنى "يا بنت السلطان " أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس قائلا : يا حبيب قلبى يا كينج الفن في مصر والوطن العربى وأغنية يا بنت السلطان حاجة في منتهى البهجة مع حبيبتى واختى الجميلة الفنانة إسعاد يونس "

حساب احمد عدوية



أكد النجم محمد منير أن الفنان أحمد عدوية هو الأب الروحي للأغنية الشعبية، وذلك خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، ومن ثم قدم منير أغنية "يا بنت السلطان"، ليرد عليه عدوية من خلال تقرير مصور قائلا: "أنا بحبه أوي ربنا يخليه لينا ويخلي لونه المختلف"، وبنفس التقرير قدم محمد عدوية أغنية "المريلة الكحلى".

وأشار منير إلى أن أول أجر تقاضاه 20 جنيها من نبيل مهدي، بعدما غني في أحد الكازينوهات، قائلا: "مع إنها كانت أغنية فاشلة"، كما كشف الكينج أن الإعلامي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر أول ما سانده في بداية مشواره، مشيرا إلى أنه عندما كان طالبا في كلية الفنون التطبيقية كان يستقبل جواب من والده بعد يوم 27 وبه 40 قرشا، قائلا: "وأبويا كان بيبعت الفلوس دي لما أكون فلست".

كما روي منير قصة تعاقده مع الشركة التى أنتجت أول ألبوم له "علموني"، وتوالت إنتاجات الشركة مع منير "شبابيك"، "برىء"، و"وسط الدايرة"، كما تحدث منير عن اللغة النوبية، مشيرا إلى أنه آخر جيل يتحدث اللغة النوبية، قائلا: "دي من أهم اللغات لكن فشلنا أننا نعلم الأجيال الجديدة اللغة النوبية عشان كدة بحاول أغني نوبي كتير لما بسافر برة"