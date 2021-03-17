شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى أمير كرارة..صورة مع مى عمر وداش ومالك ومحمد سامى من كواليس نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامى، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، المقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ظهر فيها بطل العمل أمير كرارة، وهو يلتقط صورة "سيلفى" مع بعض نجوم المسلسل منهم مى عمر وأحمد مالك وأحمد داش.



كواليس نسل الأغراب

وعلق سامى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "Shooting Nassl El Aghrab, soon".





مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.