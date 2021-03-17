شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت منذ قليل الفنانة الجزائرية ريم غزالى، عن عالمنا بعد معاناة مع المرض في باريس حسب ما أعلنته شقيقتها، وقالت سلمى غزالى، شقيقه ريم في مقطع فيديو نشرته، عبر حسابها على إنستجرام:" “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم ما فارقتني الإبتسامة لأنه أعرف أنه الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".

ولدت ريم غزالي في 29 يونيو عام 1982، وهي إبنة مريام غزالي وسليمان غزالي وشقيقتها سلمى المشتركة السابقة في برنامج "ستار أكاديمي"، بموسمه الثاني في عام 2004 شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس، وهي مسابقة محلية وحققت اللقب نظراً لجمالها الذي لفت الأنظار، في عام 2005 شاركت ريم غزالي في برنامج "ستار أكاديمي 3"، كما خضعت ريم في نوفمبر عام 2019 لعملية إستئصال ورم في الدماغ، في أحد المستشفيات في فرنسا.