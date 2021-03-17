أشهر بلطجية بالسينما وأصابت سهير البابلي بورم في الرأس.. 12 معلومة عن فايزة عبد الجواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بملامحها القوية وبشرتها السمراء لفتت فايزة عبد الجواد، انتباه الفنان رشدي أباظة، وطلب مشاركتها في فيلم "تمر حنة"، وبصوتها الغليظ وقدرتها على أداء مشاهد الضرب، أصبحت واحدة من أشهر كومبارسات السينما المصرية، وعرفت بكونها أفضل من تضرب "بالروسية".

ومع حلول ذكرى ميلاد فايزة عبد الجواد، ابنة منطقة نزلة السمان التي ولدت في 17 مارس 1943، يرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عنها، والتي كشفت عنها في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة".

1- عام 1957 اكتشفها النجم الراحل رشدي أباظة، خلال تصويره فيلم "تمر حنة"، بعد أن شاهدها وسط مجموعة من سكان "نزلة السمان"، خرجوا لمشاهدة الفيلم الذي يصور في منطقتهم، وطلب من المخرج حسين فوزي، ضمها إلى فريق العمل.

2- أول أجر تقاضته هو 75 قرشا، وأعلى أجر وصلت إليه 50 جنيها فقط.

3- شاركت في حوالي 100 فيلم ومسلسل ومسرحية.

4- عملت الفنانة الراحلة في عدة مهن، ومنها حسب تأكيدها في آخر ظهور لها في برنامج "صاحبة السعادة"، ومنها "اللعب بالنار"، ولجأت إلى المخرج عمرو عرفة، وشاركت معه في الإعلانات، وقالت: "كنت بتحزم وأقف على الغسالة، وأغسل، وأكوي".

5- بعد تقديمها دور "السجانة" عام 1983 في فيلم "الحب في الزنزانة"، قدمت نفس الدور في عدة أعمال، وقالت "أصبحت سجانة، أو مسجونة" في الأعمال.

6- بعد ذهابها إلى شركة "أوسكار" للبحث عن عمل، شاركت في المسرحيات التي أنتجتها الشركة، وقام بالبطولة الفنانين سمير غانم، ومحمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، وقالت: "كنت ماسكة الإدارة، ملابس ومكواة، عندي صحة وعايزة أشتغل، لازم أشتغل بدال ما ألف شمال ويمين، أنا بعتمد على دراعي".

7- اشتهرت بتقديم دور "البلطجية" وزعيمة العصابات في الأفلام المصرية، وكانت أفضل ممثلة كومبارس تضرب بجبهة الرأس "الروسية"، ومن ضحاياها الفنانة سهير البابلي، التي قامت بضربها في مسلسل "بكيزة وزغلول"، وسببت لها "ورما في جبهة الرأس".

8- من أشهر أدوارها في فيلم "هنا القاهرة" مع الفنانين محمد صبحى وسعاد نصر، ومسلسل "بكيزة وزغلول" مع سهير البابلي وإسعاد يونس.

9- رفضت العمل مع الفنان محمد سعد في فيلم "أطاطا"، بسبب قيامه بالضرب في المشاهد، وظروفها الصحية لم تساعدها على مواجهته.

10- آخر فنانة قامت بضربها في عمل فني، كانت الفنانة سمية الخشاب، في مسلسل "كيد النسا" عام 2011.

11- كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته عام 2004، وعند صعودها إلى المسرح لتسلم درع التكريم من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، أطلقت الزغاريد.

12- توفيت فايزة عبد الجواد المعروفة بكونها أشهر كومبارس في السينما في 20 فبراير 2016، عن عمر يناهز 73 عاما، ولديها 6 أبناء، 3 فتيات و3 ذكور، ومن الأحفاد 15 حفيدا.