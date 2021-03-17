انهيار شقيقة ريم غزالي أثناء إعلانها خبر وفاتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت المغنية الجزائرية سلمى غزالي، خبر وفاة شقيقتها الفنانة ريم غزالي، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 39 عاما.

وانهارت سلمى، أثناء إعلانها خبر الوفاة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، وقالت وهي تبكي: "منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم".

وأضافت: "ما فارقتني الابتسامة، لأنه بعرف أن الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن، ادعوا لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة، أنا متأكدة أنه ربنا راح يعطيها أشياء كتير حلوة، قلبي يطمئنني أنها كويسة وطيبة".

اختتمت: "الله يصبر ماما وبابا ويعطيهما القوة، الحمد لله يارب، الحمد لله على رحمتك يارب، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الله يرحمك برحمته يا ريم يا غزالة".

ريم غزالي ولدت في 29 يونيو عام 1982، وهي ابنة ميريام غزالي وسليمان غزالي ولديها شقيق "أحمد" يعمل في مجال الطيران، وشقيقتها سلمى غزالي المشتركة في برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه الثاني.

شاركت ريم أيضا في برنامج "ستار أكاديمي 3" في عام 2005، وفي نوفمبر عام 2019 خضعت لعملية استئصال ورم في الدماغ بأحد مستشفيات فرنسا، قبل رحيلها اليوم إثر معاناة مع المرض.