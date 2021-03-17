عمرو دياب يدعم موهبة فنية اكتشفها تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الهضبة عمرو دياب دعمه لموهبة فنية جديدة تدعى "وفاء" اكتشفها المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر الهضبة صورة تجمعه بالفتاة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وفاء موهبة صغيرة في السن لكن كبيرة فنيا، اكتشفها وتبناها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأنا بتنبأ لها بمستقبل باهر في مجال الغناء والطرب".

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".

وتعاون الهضبة في ألبومه الأخير مع عدد من كبار الملحنين والشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.