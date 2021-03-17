غموض بمسرح الجريمة.. العثور على الممثلة رائفة الرز مقتولة داخل شقتها في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عثرت الأجهزة الأمنية في هولندا، على الفنانة السورية رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها دون الكشف عن التفاصيل.

ونعى عدد من فناني سوريا الراحلة، وكتبت الفنانة يارا صبري، عبر "فيسبوك": ""ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظُلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن".

ونشرت الفنانة أمل عرفة لها صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "يا وجع قلبي، رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك، السنة الماضية أجيت على هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة أننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة، الله ياخدلك حقك من اللي قتلك، كان بقيان شهرين لتجي لعندي على الشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء، الله معك، رائفة الرز، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رائفة الرز هي ممثلة مسرح سورية، وهي من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وزاملت أثناء الدراسة الفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري وغيرهم، ومن أبرز أعمالها: "أهل الراية، غزلان في غابة الذئاب، وهارون الرشيد، وقلبي معكم" وغيرها.

وهاجرت "رائفة" إلى هولندا وقدمت لجوءا لها قبل سنوات، كما تقدمت أيضا قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية، وذلك قبل رحيلها عن عالمنا في ظروف غامضة.