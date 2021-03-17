بعد معاناتها مع السرطان.. وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، الممثلة والفنانة الجزائرية ريم غزالي، بعد معاناتها مع مرض السرطان، حسب ما أعلنت عائلتها.

وقالت سلمى غزالي شقيقة "ريم" في مقطع فيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك": "منذ دقائق، فارقتنا ريم غزالة في الجزائر، الله يرحمك برحمته الواسعة يا حبيبتي يا ريم".

وأضافت سلمى وهي تبكي: "ما فارقتني الابتسامة، لأني أعرف أنّ الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن".

وتابعت: "ادعوا لها بالرحمة وبكل الأشياء الطيبة والحلوة، الله يصبر ماما وبابا ويعطيهم القوة، الحمد لله يارب على رحمتك".

اختتمت: "الله أكبر وأشهد أنّ لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، رحمك الله يا غزالة، اشتقت لك".

ولدت ريم غزالي في 29 يونيو عام 1982، وهي ابنة ميريام غزالي وسليمان غزالي ولديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران وشقيقتها سلمى المشتركة السابقة في برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه الثاني.

شاركت ريم في برنامج "ستار أكاديمي 3" في عام 2005 وكان الأمر حلماً يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.

وفي نوفمبر عام 2019 خضعت ريم غزالي لعملية استئصال ورم في الدماغ، في أحد المستشفيات بفرنسا، قبل رحيلها إثر معاناة مع المرض.