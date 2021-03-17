خاص| أشرف زكي يكشف سبب منع عمر كمال من التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب منع النقابة لمشاركة المطرب الشعبي عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض" وظهوره كممثل لأول مرة.

وقال زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مشكلة عمر كمال ليست مع نقابة المهن التمثيلية، ولكنها تتعلق في المقام الأول بعضويته بنقابة المهن الموسيقية والتي قررت بالإجماع في وقت سابق برئاسة الفنان هاني شاكر بشطب عضوية عمر كمال على إثر غنائه مع مطربي المهرجانات في تحد صريح للنقابة وقراراتها.

وأضاف زكي: "عمر كمال نقابة الموسيقيين توافق عليه فإحنا معندناش مشكلة معاه، ما لم يحدث ذلك فلن يتم السماح له بالتمثيل".

وكان المخرج محمد جمال العدل، كشف عن ظهور المطرب عمر كمال لأول مرة كممثل من خلال مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر العدل، صورة مع كمال عبر فيسبوك، وعلّق: "عمر كمال ممثل لأول مرة.. بين السما والأرض.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله.. يا كريم يارب".

وسرعان ما كتب العدل منشوار آخر يعلن فيه عدم موافقة نقابة الممثلين على مشاركة عمر كمال في العمل، وكتب: "تواصل معايا د. أشرف زكي وبيقولي إن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي وأنا كنت فاهم أنه مقيد في نقابة الموسيقيين.. هشوف ممكن أعمل إيه".

أضاف: "لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر إن عمر كمال يمثل.. على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا، وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد ومكانش فيه مشكلة يعني".

تابع: "أما الناس اللي بتقولي إن أنا منفذتش وعدي وقابلت الناس في الـcasting، إحنا جالنا أكتر من ٧ آلاف شخص عايز يمثل.. سامع الرقم.. ٧ آلاف.. وأنا مش مسئول أن فيه ناس اتصلت ومكتب الـcasting مردش عليهم".

اختتم: "ده غير أن معايا أكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية وووجوه جديدة مش خريجين المعهد وبيمثلوا لأول مرة.. أنا طول عمري قد كلمتي واللي يعرفني يعرف كده كويس، ومش مطلوب مني أقدم كشف باللي اختارتهم من الـcasting عشان سيادتك متتهمنيش إني بعمل show".

مسلسل "بين السماء والأرض" للنجوم هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيره، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.