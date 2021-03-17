نور هشام سليم ينشر صورة مع والدته ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك نور نجل الفنان هشام سليم، متابعيه، صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق نور على الصورة قائلا: "أجمل حاجة في حياتي".

وكان النجم هشام سليم قد أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مايو 2020، عن تحول ابنته "نورا" لذكر "نور"، وأكد أنه يتقبله ويحترم ميوله ورغباته.

وقال سليم آنذاك: "بنتي نورا بقت ابني نور، وربنا اللي عايز كده، وهي تحولت جنسيا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

ومن جانب آخر يشارك النجم هشام سليم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجوم: أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم.