بيبا ميدلتون تنجب طفلة وتمنحها اسماً يحمل تكريماً لكيت والملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رحبت بيبا ميدلتون، أخت دوقة كامبريدج، وزوجها رجل الأعمال جيمس ماثيوز، بابنتهما الأولى التي أطلقا عليها اسم “غريس إليزابيث جين”، حسب مجلة Hello، أنجبت بيبا في صباح يوم 15 مارس، وكشفت عن أن الطفلة ولدت بوزن حوالي 4 كيلوغرامات، ونقلت عن مصدر مقرب من الزوجين تعليقه “الأم والفتاة في حالة جيدة للغاية، والجميع سعداء جداً بهذا الوصول السعيد”.

ووفقاً للمجلة، فإن قرار بيبا وزوجها تسمية ابنتهما غريس إليزابيث جين له معنى خاص مرتبط بدوقة كامبريدج، لأن المولودة تشترك مع خالتها في الاسم الأوسط اسمها الكامل كاثرين إليزابيث ميدلتون، وقد يكون الاسم أيضاً إشارة إلى الملكة إليزابيث، تكريماً لها مما يعد لفتة رائعة أثرت بعمق في أعضاء العائلة البريطانية.

وكما هو معروف، تميزت الفترة الماضية بالقلق الشديد للملكة إليزابيث تجاه زوجها، الأمير فيليب، الذي خرج بعد شهر من العلاج في المستشفيات، إلى جانب منغصات المقابلة الكاشفة لحفيدها هاري وقرينته ميغان ماركل مع الصحافة الأميركية.

لكن تنهيدة ارتياح حقيقية تم الشعور بها بعد رؤية دوق إدنبرة الذي يقترب من المئة يعود لمنزله، والذي كان عليه أيضاً الخضوع لعملية قلب مفتوح أثناء إقامته في المستشفى، بالإضافة إلى الحدث المفرح الذي شهده قصر باكنغهام، عقب إعلان الصحافة الإنجليزية عن ولادة بيبا شقيقة كيت ميدلتون.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر 2018، ولد آرثر مايكل ويليام، أول أبناء ميدلتون وماثيوز، وأنجبت بيبا طفلها الصغير في ليندو وينج في مستشفى سانت ماري، وهو نفس المركز الصحي الذي أنجبت فيه كيت ميدلتون جورج وشارلوت ولويس.