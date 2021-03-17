الوليد الحلاني يكشف سر أغنيته المصرية الأولى.. وأول ديو مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان اللبناني الوليد الحلاني، نجل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، السر وراء إقدامه على أغنيته الأولى باللهجة المصرية “كوكتيل جمال” والتي أطلقها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بـ”يوتيوب”.

وقال الوليد الحلاني خلال تصريحات تلفزيونية إنه قرر الغناء باللهجة المصرية بعدما تعمق بشدة في المجتمع المصري وذلك على إثر تواجده بكثرة في مصر خلال الفترة الماضية، مضيفاً: “قررت أن أجرب الغناء باللهجة المصرية لأنني أجرب كل شيء.. وتعمدت كذلك أن أصور الفيديو كليب في نهر النيل”.

كما كشف نجل عاصي الحلاني أنه انتهى من تسجيل أول أغنية ديو تجمعه بوالده، تحت عنوان “حبيبي”، من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي وتوزيع طوني سابا، على أن يطرحها لاحقا بعد حصد نجاح أغنيته المصرية “كوكتيل جمال”.

وحول هذا التناغم الذي يبدو ظاهراً بينه وبين والده عاصي الحلاني، قال الوليد إن والده كان يصطحبه معه أينما حل، مشيراً إلى أنه رافق والده معظم مراحل حياته وكان شاهداً على معظم النجاحات التي حققها، ويضيف الوليد: “والدي هو قدوتي منذ صغري وحلم هو أن أعمل اللي عمله والدي.. وعلاقتي بعاصي الحلاني مثل أصحاب وليس أب وابنه”.

وعن أكثر شيء يحبه في والدته، كوليت بولس ملكة جمال لبنان السابقة، قال الوليد الحلاني إن السر يكمن في سهولة وسلاسة أسلوب تعاملها معهم في البيت.

وكان الوليد الحلاني قد أطلق أغنيته المصرية “كوكتيل جمال” مطلع مارس الجاري، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية بـ”يوتيوب”، ونشر الوليد مقطع فيديو من الأغنية عبر انستغرام وعلق عليها، قائلاً: “صار فيكن تحضروا كليب أغنيتي الجديدة كوكتيل جمال على اليوتيوب ..بدي رأيكم بالمصري”، والأغنية هي من ألحان محمد يحيي ومن إخراج أحمد المنجد ومدير التصوير يحيى فهمي.