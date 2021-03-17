عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلاً غنائياً بعد غياب طويل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم السعودي عبدالمجيد عبدالله الجمهور بإعلانه عن إحياء حفلاً غنائياً “أونلاين” وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن جمهوره في الحفلات بسبب معاناته من مرض في الأذن تسبب في تأجيله إقامة الحفلات أكثر من مرة. ودوّن عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أعلن فيها عن الحفل وقال إنه سيتم بثه مباشرة على حساب وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر “انستغرام”.

وحرص عبدالمجيد عبدالله على التفاعل مع جمهوره طالباً منهم تحديد الأغاني التي يرغبون في سماعها منوهاً بأنه سيلبي رغبة الجميع حيث كتب قائلاً: “بس قولوا أبغى وأنا أقول حاضر.. وزي ما وحشتكم أنتوا كمان وحشتوني “.

وأضاف عبدالمجيد عبدالله: “أشوفكم في #ضيف_بدر الأربعاء 24 مارس الساعة 11 المساء على حساب سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله في انستغرام”.

في ذات السياق روج عبدالمجيد عبدالله للحفل من خلال تغريدة أخرى عبر حسابه في “تويتر” مشاركاً برومو الحفل وكتب يقول: “إلى جمهوري الاغلى”.

وكشف وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن انضمام عبدالمجيد عبدالله لقائمة نجوم أمسيات ضيف بدر الغنائية والتي يتم بثها عبر حسابه في موقع “انستغرام”.

وقال الوزير السعودي في منشور له إن عبدالمجيد عبدالله سيكون نجم الحفل المقبل يوم 24 مارس.

يذكر أن هذا الحفل يأتي بعد غياب طويل للفنان عبدالمجيد عبدالله، عن إحياء الحفلات حيث تم إلغاء آخر حفل له في “موسم الرياض”، والذي كان سيقام تحت شعار “مجيديات”.