بالفيديو – روبي تقدم فكرة هادفة بأغنية “واحدة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية روبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “واحدة جديدة” تتعاون فيها مع مواطنيها الفنانين ماجد الكدواني وأحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني.

وتعتمد فكرة الفيديو كليب على أن روبي امرأة يائسة وفاقدة للأمل ويساعدها ماجد الكدواني من خلال إعطائها كتاباً يحمل عنوان “نساء يركضن مع الذئاب” وبداخله رسالة لتكون بداية جديدة لها وسبباً في سعادتها.

وتظهر روبي خلال الفيديو وهي تقرأ كتاب “ذكر شرقي منقرض”، وتبين خلال الفيديو كليب أن القراءة هي سبب تغيير حياتها وخروجها من حالة العزلة والاكتئاب، كما أنها تمر بنفس موقف الكدواني معها ولكن مع أحمد مراد وتُهدي له هي كتاباً بداخله رسالة مكتوباً عليها :”من أراد استطاع”.

ولقي الفيديو كليب تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بالفكرة مبينين أنها جديدة من نوعها، وقد يساعد عدة أشخاص في الواقع يمرون بنفس التجربة.

وتستعد روبي لتقديم “فوازير روبي” في رمضان 2021 وهو ما كشفه المنتج وليد منصور أنه تعاقد رسمياً معها لتقديم فوازير رمضان 2021، حيث لا يزال العمل في طور الإعداد وكتابة الحلقات واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات التي سيتم تنفيذها.

كما احتفلت الفنانة روبي مؤخراً بنجاح أغنيتها الجديدة “حتة تانية” التي أطلقتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية على YouTube في حفل ضم العديد من الأصدقاء والمعارف.