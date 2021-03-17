دينا الشربيني في عيد ميلادها الـ35.. تعرضت للحبس وعلاقة “غامضة” مع عمرو دياب انتهت بالانفصال!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تحتفل الفنانة المصرية دينا الشربيني، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ35 عاماً، حيث تُعد ضمن مشاهير الفن المثيرين للجدل فيما يخص حياتها الشخصية، بداية من حبسها عام 2013 بسبب قضية مخدرات وصولاً إلى علاقتها بالنجم المصري عمرو دياب، نهاية بانفصالهما الذي أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مولدها ونشأتها:

دينا الشربيني هو اسمها المختصر من دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، ولدت في 17 مارس عام 1985، في القاهرة، ودرست الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وبعد تخرجها التحقت بورش عمل في التمثيل مع مروة جبريل، وورش عمل في مخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس.

بداية شهرتها:

اشتهرت دينا الشربيني من خلال برنامج “شبابيك” على فضائية “دريم” عام 2006، كما قدمت برنامج “عز الشباب” في عام 2011.

مسيرتها الفنية:

بدأت دينا الشربيني حياتها الفنية بمشاركتها في عدة أعمال مسرحية عام 2011؛ إلى جانب عملها بالإعلام، وبدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل “المواطن x” بطولة يوسف الشريف وإياد نصار وشيري عادل، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير وعثمان أبو لبن، وشاركت بعد ذلك في مسلسلات “حكايات بنات، طرف ثالث، تحت الأرض”.

وشاركت دينا بالعمل في السينما لأول مرة من خلال فيلم “الحفلة” عام 2013، وقدمت في تاريخها الفني قرابة 30 عملاً بين السينما والتلفزيون.

وحققت دينا نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة على المستوى الفني من خلال بعض الأعمال، منها مسلسل “مليكة”، ومسلسل “زي الشمس”، ومسلسل “لعبة النسيان”، وتستعد لرمضان المقبل بمسلسل “قصر النيل”.

سجنها وتغريمها:

في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.

عودتها للفن:

عادت دينا الشربيني بقوة للتمثيل في 2016 بمشاركتها في مسلسل “جراند أوتيل” مع عمرو يوسف، أحمد داود، أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، سوسن بدر، وفي نفس العام شاركت بمسلسل “أفراح القبة” بطولة منى زكي، سوسن بدر، إياد نصار، جمال سليمان، صبا مبارك، رانيا يوسف.

وفي ذات العام أيضاً؛ شاركت في فيلم “هيبتا” بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، ياسمين رئيس، كما شاركت أيضاً في فيلم “كدبة كل يوم” مع عمرو يوسف، درة، وفي عام 2017 كانت فترة مزدهرة فنياً لدينا الشربيني حيث شاركت في ثلاثة مسلسلات بأدوار بطولة، حيث شاركت في مسلسل “عشم إبليس”، و”خلصانة بشياكة”، و”حكايات بنات”، كما شاركت في فيلم “جواب اعتقال” لمحمد رمضان.

علاقتها بعمرو دياب:

في عام 2018، بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظون وجود علاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب، من خلال تعدد ظهورهما معاً سواء في مناسبات شخصية أو حفلات غنائية أو مع أصدقائهما في المجال الفني، حتى ترددت أنباء قوية عن زواجهما سراً، واستمر الطرفان في الحفاظ على سرية العلاقة بينهما، حتى بدأ بعض الأصدقاء لهما في إعلان تلك الزيجة.

بعد إعلان أصدقائهما صراحة تأكيد زواج دينا وعمرو، بدأت دينا الشربيني تخرج عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات غزل في عمرو دياب، ولعل أبرزها نشرها ذات مرة “مبروك على أفضل ألبوم مع الأسطورة عمرو دياب، أفضل عيد حب، مبروك يا حبيبي”، كما شارك دياب بعدها صورة تجمعه بدينا وظهر الثنائي في الصورة من أحد المطاعم، ووجه دياب رسالة لدينا: “عيد حب سعيد، زي ما أنتي”.

انفصال دينا ودياب:

في أواخر عام 2020 الماضي، بدأت تخرج أنباء حول انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، وتلحقها أنباء أخرى عن تدهور العلاقة بين النجمين، بل وزاد الأمر إلى حد طرد عمرو دياب لدينا خارج شقة الزوجية، وتأكدت تلك الأنباء بظهور سابق لدينا الشربيني مع عمرو يوسف حين تحدثت عن فتور العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن كما بدأ الأمر بسرية انتهى بسرية أيضاً ولم يخرج أي منهما ليعلن شيئاً رسمياً.