الأمير هاري وميغان ماركل يتخليان نهائياً عن شعارهما الملكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن صراع العائلة المالكة البريطانية لم ينته بعد، فبعدما ضجت الصحف العالمية بالتصريحات الصادمة للثنائي الملكي الشهير، استبدل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل شعارهما الملكي Sussex Royal بشعار مؤسستهما الخاصة أرشويل ” Archewell” على أدوات مكتبية خاصة بهما.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد تعرض الثنائي لانتقادات لاذعة العام الماضي لأنهما ما زالا يستخدمان الرمز الملكي الرسمي الخاص بهما على أدواتهما المكتبية، والتي أظهرت الأحرف الأولى لكل منهما (M وH) متشابكة ومغطاة بتاج.

وفي أحدث رسالة أرسلتها ميغان إلى مدرسة في لندن كانت قد زارتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة العام الماضي، كشفت عن أنهما قد استبدلا شعارهما الملكي Sussex Royal بشعار مؤسستهما الخاصة أرشويل.

وظهر الرمز أعلى الرسالة التي أرسلتها ميغان إلى مدرسة روبرت كلاك في لندن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021، والتي شاركتها المدرسة مؤخراً على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت الدوقة، وفقاً لما نشرته المدرسة على تويتر: “أفكر بكم جميعاً بشكل متكرر، وأدرك مدى صعوبة الأمر على الطلاب والعائلات خلال العام الماضي”.

وتابعت: “في هذا اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع منظمتنا غير الربحية، مؤسسة Archewell Foundation، نشجع الجميع على المشاركة في التعاطف الحقيقي مع النساء في حياتهم ومجتمعهم”.

الجدير بالذكر أن قصر بكنغهام كان قد أعلن مؤخراً عن قرب فقدان هاري وميغان ألقابهما الملكية الرسمية، مثل الفخرية والرعاية الملكية والأشكال العسكرية، بعد قرار تنحيهما في العام الماضي، كما واجه الثنائي هاري وميغان انتقادات لاستمرارهما في استخدام شعار التاج بعد مغادرة العائلة المالكة.

ويأتى ذلك، بعد مقابلة الأمير هاري وميغان مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، التي صرحا خلالها بأمور أثارت الرأي العام، ووضعت العائلة المالكة بأكملها في مأزق.