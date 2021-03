كيم كارداشيان تكشف عن “اللغز الأكبر” بعد 20 موسماً من برنامجها الواقعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن مدى تحولها هي وعائلتها على مدار 14 عاماً، و20 موسماً من برنامج الواقع “Keeping Up With the Kardashians”.

وفي مقابلة مع برنامج تلفزيوني قالت سيدة الأعمال الأميركية ومؤسسة العلامة التجارية الناجحة “Skims” إنها وشقيقاتها في حيرة من تغير أصواتهن.

وقالت كيم البالغة من العمر 40 عاماً: “هذا هو اللغز الأكبر بالنسبة لي ولشقيقاتي”، وتابعت: “نحن في حالة ذهول.. إنه الشيء الذي جعلنا في حالة ذهول تماماً.. ليس لدينا أي فكرة عما حدث لأصواتنا؛ فنحن نمتلك الآن أصواتاً مختلفة تماماً”.

كما تحدثت كيم أيضاً عن محتوى برنامج الواقع، الذي أظهر بصراحة شديدة بعض اللحظات الرئيسية في حياة العائلة بأكملها، وقالت مازحة: “عندما أنظر إلى الماضي.. وأتذكر بعض اللحظات.. يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء المحرجة التي قمنا بعرضها على التلفزيون ليراها العالم”. واختتمت: “ولكن بعد ذلك، فإننى ممتنة لهذا التطور المذهل.. فقد تعلمت وفهمت الكثير.. ولذلك فأنا سعيدة لأننا كنا قادرون على الاستمرار لفترة طويلة، وأن يرى الناس هذا التطور”.

من جهة ثانية، تثار شائعات حول سعي المغني دريك إلى الارتباط بكيم كارداشيان بعد أن تقدمت هذه الأخيرة بطلب طلاقها من كانييه ويست. ويعود مصدر الشائعات للضجة التي أثارها دريك على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه أغنية “Wants and Needs” حيث اعتبر الجمهور أن هذه الأغنية موجهة إلى كيم كارداشيان لتبدأ الشائعات حول وجود علاقة غرامية بينهما.